Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle aus Transportern in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen und prüft Tatzusammenhänge

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Vormittag gingen bei der Wilhelmshavener Polizei sechs Diebstahlsanzeigen ein, bei denen Transporter betroffen waren. Bislang unbekannte Täter gingen in der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag in den Straßen - Kniprodestraße in Höhe Hausnummer 14 - Tiefstraße in Höhe Hausnummer 7 - Kulmer Straße in Höhe Hausnummer 6 - Albrechtstraße in Höhe Hausnummer 4 - Ebbestraße Einmündung Sengwarder Straße - Klinkerstraße in Höhe Hausnummer 86 jeweils parkende Transporter an und entwendeten Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen, bei denen auch etwaige Tatzusammenhänge geprüft werden, dauern an.

