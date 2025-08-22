Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - Zivile Polizisten stellen unerlaubten Handel mit Haschisch und Verstoß gegen Waffenverbotszone fest

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten zivile Ermittler am Donnerstag (21.08.) die Innenstadt und den Verna-Park. In der Zeit zwischen 12.00 und 21.00 Uhr wurden von den Ordnungshütern 21 Personen überprüft und mehrere Strafverfahren eröffnet.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierten die Beamten am Europaplatz drei Männer. Einer von ihnen hatte einen gestohlenen E-Scooter bei sich, den die Beamten daraufhin sicherstellten. Bei einem 32 Jahre alten Begleiter fanden sie ein Taschenmesser. Dies stellt in der Waffenverbotszone eine Ordnungswidrigkeit dar. Zudem beschlagnahmten sie bei dem 32-Jährigen anschließend insgesamt über 100 Gramm Haschisch, 66 Tabletten eines starken, verschreibungspflichtigen Schmerzmittels und eine Feinwaage. Er wird sich somit unter anderem auch wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz zu verantworten haben.

Kurz vor 18.00 Uhr bemerkten die Zivilfahnder am Löwenplatz zwei weitere Personen, bei denen wenige Gramm Haschisch im Tausch gegen Bargeld den Besitzer wechselten. Der 34 Jahre alte mutmaßliche Dealer hatte wenige Gramm Haschisch dabei. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Handels mit Cannabis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell