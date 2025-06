POL-NE: Trickdiebin nutzt Hilfsbereitschaft von Seniorin aus

Korschenbroich (ots) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs gegen 12:00 Uhr am Samstag (31.05.) kamen in Korschenbroich zwei Menschen ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die 71-jährige Pilotin mit ihrem Flugzeug auf dem Weg von Alkersleben nach Mönchengladbach. In Höhe Kleinenbroich meldete sie technische Probleme und stürzte wenig später in ein Wohnhaus an der Kondorstraße. Die Pilotin wurde tödlich verletzt. Eine weitere Person, von der die Identität ...

