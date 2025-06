Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Doppelter Fahndungserfolg in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

Ein Fußabdruck im Staub hat der Polizei in der Nacht zu Montag (2.6.) vermutlich zum Fahndungserfolg verholfen.

Kurz nach Mitternacht waren die Beamten zu einem Einbruch in eine Schule an der Korschenbroicher Dionysiusstraße gerufen worden. Dort hatten offenbar eine oder mehrere Personen Fenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu einem Verwaltungsgebäude verschafft. Es wurden mehrere Räume durchsucht und offenbar elektronische Geräte entwendet. Bei der Begehung des Tatortes stellten die Beamten im Außenbereich der Schule einen deutlichen Fußabdruck im Staub fest.

Gegen 1.40 Uhr ging eine weitere Meldung bei der Polizei ein: An der Nordstraße hatten Anwohner eine verdächtige Person beobachtet, die sich offenbar mit einem Brecheisen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Die allarmierten Beamten konnten den Verdächtigen, einen 48-jährigen Deutschen, unweit des Tatorts antreffen. Dabei wurde festgestellt, dass seine Schuhe zu den an der Schule festgestellten Abdrücken passen.

Dies sowie die Tatsache, dass die beiden Tatorte nur wenige Gehminuten entfernt liegen, ergab den Verdacht, dass der 48-Jährige auch in die Schule eingebrochen sein könnte. Er wurde deswegen vorläufig festgenommen.

Während der Ermittlungen stellten die Polizisten zudem eine weitere Person fest, die auf Ansprache flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen 44-Jährigen Mann stellen. Wie sich herausstellte, lagen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Ob er auch in die Taten der Nacht involviert war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch dieser Mann wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 23 übernommen.

Zeugenaussagen nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

