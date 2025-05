POL-NE: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Grevenbroich / Neuss (ots) - Mittels zwei verschiedener Maschen haben Betrüger am Mittwoch und Donnerstag erfolgreich Geld erbeutet. So erhielt eine 87-jährige Grevenbroicherin am Mittwoch (28.05.) einen Telefonanruf eines vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters. Dieser gab vor, dass vom Konto der Angerufenen Abbuchungen erfolgt seien und erfragte ob dies so richtig sei. Da dies durch das Opfer verneint wurde, erfragte er ...

