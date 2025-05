Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Grevenbroich / Neuss (ots)

Mittels zwei verschiedener Maschen haben Betrüger am Mittwoch und Donnerstag erfolgreich Geld erbeutet.

So erhielt eine 87-jährige Grevenbroicherin am Mittwoch (28.05.) einen Telefonanruf eines vermeintlichen Sparkassenmitarbeiters. Dieser gab vor, dass vom Konto der Angerufenen Abbuchungen erfolgt seien und erfragte ob dies so richtig sei. Da dies durch das Opfer verneint wurde, erfragte er zusätzlich den Pin und gab teilt er der Frau mit, dass ein weiterer Mitarbeiter vorbeikäme und EC-Karte für einen Check abholen würde. Gegen 16:50 Uhr stand bei ihr an der Neuenhausener Straße ein etwa 170 - 175 Zentimeter großer und etwa 25 Jahre alter Mann vor der Tür. Dieser, mit normaler Statur, dunklen Haare und hellem Oberteil, nahm die Karte entgegen und entfernte sich. Im Anschluss wurde die Dame dann stutzig und vergewisserte sich bei ihrer Bank. Hier erfuhr sie, dass sie Opfer von mutmaßlichen Betrügern geworden ist und diese bereits eine Kontoverfügung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags getätigt hatten. Die Grevenbroicherin erstattete Anzeige.

Einer anderen Betrugsart ist eine 57-jährige Neusserin erlegen. Sie erhielt am Donnerstag (29.05.) offenbar von Microsoft eine Nachricht auf ihren Computer. Umgehend sollte sie den Service kontaktieren. Eine ausländische (lettische) Telefonnummer wurde ihr dazu eingeblendet. In dem darauffolgenden Telefonat wurde sie aufgefordert, verschiedene Daten preiszugeben und eine App (AnyDesk) zu installieren. Man verabredete sich zu einem neuerlichen Telefonat am Folgetag. Wenig später stellte die Neusserin fest, dass von ihrem Bankkonto vier Transaktionen mit einer Gesamthöhe im hohen vierstelligen Bereich unberechtigt getätigt wurden. Auch sie erstattete Strafanzeige.

Die zuständigen Kriminalkommissariate haben die Ermittlungen übernommen.

Diese beiden Fälle zeigen einmal mehr mit welch dreisten Machenschaften Betrüger vorgehen um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Die beste Art sich vor diesen Betrügern zu schützen, ist, ihre Machenschaften zu kennen. Daher beachten Sie, dass Polizei, Banken, Staatsanwaltschaften, Gerichte und seriöse Firmen keine persönlichen Informationen zu Bankdaten erfragen. Seien Sie stets misstrauisch und vergewissern Sie sich zuerst bei Ihrer Bank oder Polizei, ob der Grund des Anrufes stimmt. Helfen Sie mit, den Betrügern das Handwerk zu legen. Geben Sie diesen keine Chance erfolgreich zu sein. Sind auch Sie Opfer von Betrügern geworden, oder können Hinweise zu Tathergängen und Tätern geben, informieren Sie die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen

