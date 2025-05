Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer beschädigt parkenden Wagen

Neuss (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein alkoholisierter Radfahrer am Donnerstag (29.05.), gegen 01:40 Uhr, auf der Kaiser-Friedrich-Straße einen parkenden Wagen angefahren und dabei beschädigt.

Der 57 Jahre alte Mann verletzte sich bei dem darauffolgenden Sturz leicht. Rettungskräfte transportierten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von fast zwei Promille ergeben.

Der Neusser wird sich voraussichtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, da er nach dem Genuss alkoholischer Getränke nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Das Gesetz macht dabei keinen Unterschied zwischen Radfahrern und Autofahrern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell