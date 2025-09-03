PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Biber kreuzt Fahrbahn
Am Dienstagmorgen stieß ein Auto bei Ummendorf mit einem Biber zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW auf der K7569 von Mittelbuch nach Hattenburg. Unerwartet kreuzte ein Biber die Fahrbahn. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Wildtier. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen.

++++ 1710056(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren