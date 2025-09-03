POL-UL: (BC) Ummendorf - Biber kreuzt Fahrbahn
Am Dienstagmorgen stieß ein Auto bei Ummendorf mit einem Biber zusammen.
Ulm (ots)
Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige mit ihrem VW auf der K7569 von Mittelbuch nach Hattenburg. Unerwartet kreuzte ein Biber die Fahrbahn. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Wildtier. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen.
++++ 1710056(TH)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell