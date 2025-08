Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Unwetter über Offenburg - Straßen und Keller überflutet, Bäume entwurzelt und abgeknickt.

Offenburg (ots)

Ein Unwetter mit Starkregen, schwerem Sturm und Gewitter überquerte am Samstag gegen 17.00 Uhr Offenburg mit Schwerpunkt über der Nord- und Nordoststadt.

Die Feuerwehr war ab 17.10 Uhr zu einer Vielzahl von technischen Hilfeleistungen und Sicherungsmaßnahmen alarmiert worden. Bäume waren entwurzelt oder umgeknickt worden, die Kanalisation konnte an manchen Stellen die Wassermassen nicht verarbeiten und überflutete die Straße.

In der Nordoststadt zerstörten herabfallende Äste die Photovoltaikanlage eines Unternehmens, die Hauptzufahrtsstraße zum Ortenau-Klinikum war durch herabstürzende Äste kurzzeitig unterbrochen. Zudem beschädigte der Sturm mehrere Hausdächer wie das Dach eines Baumaschinenverleih in der Nordstadt. In der Prinz-Eugen-Straße wurde ein geparkter Kleinwagen von einem abgerissenen Ast zerstört. Mehrere Fahrzeuge wurden durch herabfallende Baumteile beschädigt.

Die Feuerwehr wurde in über 40 Fällen bei eingedrungenem Wasser in Kellern und tiefliegenden Wohnungen tätig. Durch die Behinderungen der Durchgangsstraßen kam es am Freitagnachmittag zu erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Die Sperrung verschiedener Straßenzüge traf dabei bei nicht allen Verkehrsteilnehmern auf Verständnis. Zum Teil wurden die Sperren in gefährlicher Weise umfahren.

Die FEUERWEHR OFFENBURG war am Freitag bis spät in die Nacht und am Samstag mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Tatkräftig unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von Mitarbeitern der Technischen Betriebe Offenburg, die mit ausgebildeten Forstarbeitern, schwerem Forstgerät und Absperrmaterial die Arbeiten flankierten. Insgesamt waren bis Samstagmittag über 130 Einsatzkräfte und in der Akutphase alle Einsatzabteilungen der FEUERWEHR OFFENBURG in knapp 100 Einsätzen eingebunden.

Über den Gesamtschaden, den das Naturereignis angerichtet hat, kann zum derzeitigen Stand nur spekuliert werden.

Während der laufenden Einsatzmaßnahmen waren glücklicherweise keine verletzten Personen zu beklagen. Im Nachgang erhielt die Feuerwehr am Samstagvormittag Informationen über zwei sturmbedingt betroffene Jugendliche, die zuhause durch splitterndes Fensterglas leicht verletzt, jedoch durch Angehörige zur ambulanten Versorgung in die Notfallpraxis des Klinikums gebracht worden waren.

