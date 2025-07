POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 21-jähriger VW-Fahrer verursacht Unfall und Sachschaden von ca 40.000 Euro

Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 20:05 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Hyundai-Fahrer einen Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Neckarauer Straße und beabsichtigte von dort nach links in die Voltastraße in Fahrtrichtung Ohmstraße einzubiegen. Dabei verwechselte der 27-Jährige das Brems- und Gaspedal ...

