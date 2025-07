Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 15-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 18:50 Uhr fuhr eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin von der Breslauer Straße kommend den Radweg in der Birnenstraße entlang. Am Ende des Radweges wechselte die 15-Jährige auf die Fahrbahn der Blumenstraße und übersah dabei die 42-jährige Skoda-Fahrerin, die auf der Blumenstraße in Fahrtrichtung Westen unterwegs war. Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten, woraufhin die 15-Jährige zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Die 15-Jährige wurde nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell