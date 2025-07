Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 27-jähriger Autofahrer verwechselt Gas und Bremse; Rund 35.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20:05 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Hyundai-Fahrer einen Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Neckarauer Straße und beabsichtigte von dort nach links in die Voltastraße in Fahrtrichtung Ohmstraße einzubiegen. Dabei verwechselte der 27-Jährige das Brems- und Gaspedal und fuhr in der Folge geradeaus aus der Parkplatzausfahrt hinaus und kollidierte mit einem in der Voltastraße geparkten Hyundai eines 40-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Vorfall. An dem Fahrzeug des 27-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. An dem geparkten Hyundai entstand ebenfalls ein Sachschaden. Dieser wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

