POL-LIP: Bad Salzuflen - Ohne Führerschein unterwegs

Lippe (ots)

Ein 41-jähriger Bielefelder bog am Freitag gegen 22:00 Uhr mit seinem Seat von der Straße Am Zubringer nach links in die Lockhauser Straße in Fahrtrichtung Bad Salzuflen ab. Hierbei nahm er einem entgegenkommenden 43 Jahre alten Detmolder mit seinem LKW der Marke Ford die Vorfahrt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte der Bielefelder keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Darüber hinaus entstand der Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zur Klärung wurde ihm auf der Polizeiwache in Bad Salzuflen eine Blutprobe entnommen. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt und mussten durch ein nahegelegenes Abschleppunternehmen geborgen werden.

