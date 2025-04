POL-LIP: Tödlicher Verkehrsunfall in Schieder

Lippe (ots) - Am Dienstag (15.04.2025) gegen 02:45 Uhr, versuchte ein 38-jähriger Mann aus Litauen, in einen Schuppen in der Straße "Am Klüter Bach" einzubrechen. Als er eine Videoüberwachungsanlage bemerkte, flüchtete er vom Grundstück. Der Besitzer des Schuppens hatte den Einbruchsversuch jedoch bemerkt und die Polizei gerufen. Polizeibeamte trafen den Tatverdächtigen samt Einbruchswerkzeug noch in der Nähe des ...

