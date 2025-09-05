PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei drei Polizeiinspektionen

Augsburg (ots)

Bobingen - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am 01.09.2025 Ersten Polizeihauptkommissar Martin Binder als neuen Leiter der Polizeiinspektion Bobingen.

Nach exakt drei Jahren als Sachbearbeiter Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd wechselte Martin Binder zur Polizeiinspektion Bobingen und folgte Erster Polizeihauptkommissar a.D. Reinhard Weiß nach, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Donauwörth - Ebenfalls am 01.09.2025 begrüßte Polizeivizepräsident Michael Riederer, Polizeihauptkommissarin Daniela Meth als neue kommissarische Leiterin der Verfügungsgruppe und stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Donauwörth.

Daniela Meth wechselte zum 1. September im Rahmen der Führungsbewährung zur PI Donauwörth, nachdem sie zuvor als stellvertretende Leiterin des K 13 beim KFD 1 Augsburg eingesetzt war. Sie übernimmt ihr neues Amt von Erstem Polizeihauptkommissar Thomas Fackler, der derzeit im Sachgebiet E3 - Kriminalitätsbekämpfung tätig ist.

Dillingen - Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte heute Polizeioberkommissar Philipp Lohwasser als neuen kommissarischen Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Dillingen.

Philipp Lohwasser war zuletzt im StMI im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung tätig und wechselte zum 1. September im Rahmen der Führungsbewährung zur Polizeiinspektion Dillingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

