Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Mittwoch (03.09.2025), 20.30 Uhr, bis Donnerstag (04.09.2025), 15.15 Uhr, kam es in der Oytalstraße zu einer Unfallflucht.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte einen blauen Toyota Yaris, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

