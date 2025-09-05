Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (04.09.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.

Ein 94-jähriger Autofahrer war mit seinem Audi in der Neuburger Straße unterwegs. Hierbei bog er an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße Ecke Mühlhauser Straße nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang kam der 94-Jährige offenbar auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW einer 31-Jährigen, der an der Ampel stand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsdelikts gegen den 94-Jährigen.

