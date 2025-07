Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Segelboot kentert auf der Binnenmüritz-Zwei Personen durch Besatzung Schlauchbootstreife WSPI Waren gerettet

Waren (Müritz) (ots)

Am 06.07.2025 gegen 18:05 Uhr teilte eine Hinweisgeberin aus Waren / West mit, dass auf der Binnenmüritz vor Ecktannen ein größeres Segelboot ca. 150m vom Ufer entfernt gekentert sei und sie keine Personen mehr sehen könne. Aufgrund des schnellen Einsatzes einer Schlauchbootstreife der WSPI Waren konnten vor Ort zwei Personen, welche sich noch am gekenterten Boot festhielten, von der Besatzung aus dem Wasser gerettet werden und im Anschluss an die Wasserwacht übergeben werden. Der 75-jährige Bootsführer und seine 73-jährige Frau wurden medizinisch versorgt und mit leichten Unterkühlungen in das Krankenhaus Waren verbracht. Der Bootsführer teilte mit, dass er vom schnell aufkommenden Wetterumschwung überrascht und das Boot durch eine Sturmböe zum Kentern gebracht wurde. Im Einsatz befanden sich weiterhin das Einsatzboot "Sturmvogel 2" der DRK Wasserwacht sowie die Wassergefahrengruppe der Feuerwehr Waren(Müritz) mit einem Einsatzboot. Das gekenterte Segelboot, welches eine Länge von 7m hat, wurde geborgen und im Anschluss an den Eigentümer übergeben.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell