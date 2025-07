POL-NB: Verkehrsunfall auf der B109 mit zwei leicht verletzten Personen

Neubrandenburg (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 05.07.2025 meldet der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Kirschenallee in Neubrandenburg gegen 14:00 Uhr einen Diebstahl an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Dabei sollen zwei Tatverdächtige die Geldbörse einer Kundin gestohlen habe. Sofort wurden Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum beschriebenen Supermarkt entsandt. ...

