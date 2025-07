Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Neubrandenburger Polizei stellt Täter auf der Flucht

Neubrandenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 05.07.2025 meldet der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Kirschenallee in Neubrandenburg gegen 14:00 Uhr einen Diebstahl an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Dabei sollen zwei Tatverdächtige die Geldbörse einer Kundin gestohlen habe.

Sofort wurden Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zum beschriebenen Supermarkt entsandt. Obwohl die 64-jährige deutsche Geschädigte noch ziemlich aufgelöst war, konnte sie die Täter so beschreiben, dass es den Polizisten mit der sofort eingeleiteten Fahndung gelang, die Täter zu erkennen und zu stellen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um einen 14-jährigen bosnischen Jugendlichen und eine 19-jährige bosnische Frau. Teile der Beute konnte bei ihnen aufgefunden werden. Der KDD übernahm die kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls ein.

