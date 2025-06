Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Samstag-Mittag im Bereich der B27a, Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord. Ein 64-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 11.00 Uhr die B27a von Zuffenhausen kommend in Richtung Möglingen und wollte an der Anschlussstelle Zuffenhausen-Nord geradeaus fahren. Gleichzeitig kam aus entgegengesetzter Richtung ein 46-jähriger Rollerfahrer und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die Auffahrt der B27 einbiegen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Einmündungsbereich wird durch Ampeln geregelt. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0711 8990 3700 bei dem Polizeirevier 7, Ludwigsburger Straße, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell