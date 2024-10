Polizei Hagen

POL-HA: Integrativer Kontrolltag der Polizei Hagen - Vielzahl an Verkehrsverstößen im gesamten Stadtgebiet geahndet

Hagen (ots)

Bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz ahndeten Polizeibeamte der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz und der Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Hagen am Montag (28.10.2024) eine Vielzahl an Verkehrsverstößen im Stadtgebiet. Vom Morgen bis in den späten Nachmittag hinein führten die Beamten an der Bahnhofshinterfahrung, dem Graf-von-Galen-Ring, der Wehringhauser- und der Eckeseyerstraße Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungen durch. Dabei ahndeten sie unter anderem über 50 Geschwindigkeitsverstöße, 12 Handyverstöße und 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Ein 39-jähriger Autofahrer legte den Polizisten einen gefälschten Führerschein vor. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Bei einem 48-jährigen E-Scooter-Fahrer schlug ein Drogenvortest an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zuletzt kontrollierten die Beamten an der Bahnhofshinterfahrung einen LKW, an dem die Abgasanlage herabhing und drohte, auf die Fahrbahn zu fallen. Schon für die kommenden Wochen sind ähnliche Kontrollaktionen geplant. (sen)

