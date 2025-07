Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Demmin (ots)

Am 05.07.2025 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Jarmener Str. in Demmin zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 61-jähriger, deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Ford die Jarmener Straße stadtauswärts. Im Fahrzeug befand sich ein 66-jähriger Beifahrer. Ihnen entgegen kam ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW Ford auf Höhe des Neuen Weges nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem BMW zusammen. Der Fahrzeugführer des BMW und der Beifahrer des Ford wurden dabei schwerverletzt, der Fahrzeugführer des Ford erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden in das Krankenhaus Demmin verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand Sachschaden von ungefähr 20.000 EUR. Da Betriebsstoffe ausliefen, war die FFW Demmin im Einsatz. Die Jarmener Str. musste zur Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

