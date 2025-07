Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.07.2025

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin kam es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 243.

Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau aus dem Landkreis Stade mit ihrer Suzuki auf der B 243 von Seesen in Richtung Bornhausen. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Aufgrund der dabei erlittenen leichten Verletzungen wurde sie zur medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Hildesheim zugeführt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.200 Euro geschätzt.

Am Donnerstagabend ereignete sich in Bad Harzburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 59-jährige Bad Harzburgerin beabsichtigte gegen 18.55 Uhr mit ihrem Alfa Romeo von der Bodestraße nach links in die Ilsenburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie eine dort mit ihrem Fahrrad fahrende 62-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde dem Klinikum Goslar zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 220 Euro.

