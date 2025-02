Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250212-1-pdnms Vollsperrung BAB 7 Höhe Neumünster Nord, Fahrtrichtung Hamburg

Neumünster / A7 (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 7, kurz vor der Abfahrt Neumünster Nord in Fahrtrichtung Hamburg, derzeit ist die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen waren an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt, Rettungswagen sind auf dem Weg zur Unfallstelle.

Es kommt zu erheblichen Rückstauungen, seit 08.02 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Es wird ggf. nachberichtet.

