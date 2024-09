Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hafenbahnstraße nach Unfall gesperrt - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach einem Unfall in der Hafenbahnstraße an der Einmündung Drosselstraße ist die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder freigegeben. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Fahrzeugführer eines Opels auf der Hafenbahnstraße in Richtung Friesenheimer Insel und missachtete das Rotlicht. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Ford, welcher gerade von der Drosselstraße in den Einmündungsbereich einfuhr. Die beiden Insassen im Ford wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis kurz vor 8 Uhr gesperrt werden, was auch zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im ÖPNV führte. Der Gesamtschaden liegt bei 30.000 Euro.

