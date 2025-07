POL-GS: Polizeistation Braunlage: 1 x schwerer Verlehrsunfall, 1 x Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 24.07.2025 stellt ein 42jähriger aus Jork seinen PKW Volvo V 60 zum Parken auf dem Großparkplatz in Braunlage, in Höhe des dortigen Bike Verleih ab. Als er gegen 16.00 Uhr zum PKW zurückkehrt stellt er fest, dass ein bislang unbekannte/r vermutlich Mountainbike Fahrer, E-Bike o.ä. an seinem PKW vorbeifuhr diesen streifte und hierdurch beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Der PKW ist auf der Beifahrerseite in Höhe hinterer Kotflügel und hintere Beifahrertür beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260.

Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

Der 23-jährige Beteiligte aus Braunlage befährt mit dem Pkw/Kleintransporter Peugeot die Bundesstraße 27 von Braunlage kommend in Richtung Oderhaus. Der 19-jährige Beteiligte aus Geestland (Heidekreis) befährt mit dem Krad KTM die B27 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe des Abschnitt 30 / Station 0,630 kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und dem Pkw im Bereich der Fahrerseite. Im Bereich des Unfallortes verläuft die Strecke für den beteiligten Braunlager als Gefälle mit mehreren leichten und schärferen Kurven, am unmittelbaren Unfallort als leichte Rechtskurve, welche sich nach dem Unfallort verschärft. Durch den Zusammenstoß wird der Beteiligte Kradfahrer schwerstverletzt. Er erleidet schwerste multiple Verletzungen der gesamten linken Körperhälfte. Der Kradfahrer wird mittels Rettungshubschrauber einem Klinikum im Südharz zugeführt

Während der Unfallaufnahme durchbricht ein 89-jähriger Verkehrsteilnehmer die Sperrung ca. 150 m vor der Unfallstelle. In der Unfallstelle kann er durch die Beamten angehalten werden. Auf Vorhalt, dass er die Unfallstelle nicht passiere könne, reagiert er aggressiv und uneinsichtig. In der Folge fährt schlagartig rückwärts und beinahe über den Fuß des 38-jährigen eingesetzten Beamten. Durch die weitere eingesetzte 27-jährige Beamtin kann der Streifenpartner gewarnt werden, so dass dieser ein Überfahren seines Fußes durch seine schnelle Reaktion verhindern kann. Ca. 40 Minuten später erscheint der 89-jährige Verkehrsteilnehmer bei einer anderen polizeilichen Straßensperre auf Grund eines weiteren Verkehrsunfalls und zeigt ein ähnliches aggressives und uneinsichtiges Verhalten.

Die Bundesstraße 27 war im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 16.55 Uhr voll gesperrt. Eingesetzte Kräfte: Polizei Braunlage und Clausthal Zellerfeld, 1 x Hundeführer zur Durchsetzung der Sperrmaßnahmen, FFW Braunlage, Christoph 37, Rettungskräfte aus Bad Lauterberg und Braunlage, Straßenmeisterei Braunlage, Verkehrsunfallgutachter, Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn, Abschleppunternehmen

i.A. Richter, POK

