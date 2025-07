Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2025

Goslar (ots)

Auf der Bundesstraße 248 zwischen den Ortschaften Lutter und Hahausen ereignete sich am Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall.

Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Rheinland mit seinem VW Caddy von Lutter in Richtung Hahausen. Kurz vor dem Abzweig nach Jerze kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen, vor Ort zunächst notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Städtische Klinikum Braunschweig verlegt. Hier erlag der 49-Jährige später seinen Verletzungen.

Der Pkw wurde beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

+++

Eine Kontrolle, vier Verstöße - so erging es am Mittwochabend einer 22-jährigen Bad Harzburgerin, die gegen 21.40 Uhr auf der Marienburger Straße in Goslar angehalten wurde, da an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle räumte die 22-jährige ein, dass für den Roller kein Versicherungsschutz besteht und dass sie vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Des Weiteren stellte sich heraus, dass das Gefährt als gestohlen gemeldet war. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt und jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet.

