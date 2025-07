POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 23.07.2025

Goslar (ots) - Die Polizei Goslar sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmittag in Goslar ereignete. Gegen 12.45 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein gelber Abschleppwagen von der Wislicenusstraße nach links in die Schlüterstraße abbog und dabei einen am Fahrbahnrand parkenden grauen Mazda beschädigte. Der Lkw mit einem Kennzeichen aus dem ...

