POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.07.2025

Entstempelte Kennzeichen an PKW angebracht

Im Rahmen der Streifen fällt den Beamtinnen am 22.07.2025 gegen 08:00 Uhr im Bereich Seesen ein im öffentlichen Verkehrsraum geparkter PKW auf, dessen Zulassungssiegel entfernt sind. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen sowie des PKW kann festgestellt werden, dass die Kennzeichen bereits am 30.04.2025 entstempelt wurden und der PKW, an dem sie nunmehr montiert wurden, bereits im Oktober 2024 außer Betrieb gesetzt wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet.

Ohne gültige Fahrerlaubnis

Ein 66-jähriger Mann verlegte vor mehr als 6 Monaten seinen ordentlichen Wohnsitz in die Bundesrepublik Deutschland. Er versäumte, seine in einem EU-Drittstaat erworbene Fahrerlaubnis umzuschreiben, womit diese nunmehr ihre Gültigkeit verlor. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 22.07.2025 gegen 11:40 Uhr erläuterten ihm die Beamtinnen dieses und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Alleinbeteiligt mit Roller gestürzt

Eine 17-jährige aus dem LK Hildesheim befährt am 22.07.2025 gegen 21:30 Uhr mit ihrem Roller die Lautenthaler Straße und will nach links in die Kleine Reihe. Bei regennasser Fahrbahn kommt sie alleinbeteiligt ins Rutschen und stützt. Dabei verletzt sie sich leicht. Sie wird einem Krankenhaus zugeführt. An der Unfallstelle werden ausgetretene Betriebsstoffe von der Feuerwehr Seesen gebunden.

