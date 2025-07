Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 24.07.2025

Goslar (ots)

Pkw kommt von der Fahrbahn ab.

Am Do., 24.07.25, ca. 06 Uhr, befuhr ein 18 Jahre junger Pkw-Fahrer die L 517 von Schulenberg in Ri. Clausthal-Zellerfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam dann im Bachlauf der Schalke zum Stehen. Aufgrund des weit von der Straße entfernten Endstandes des PKW erwies sich die Bergung als schwierig. Da der eigene Kran des beauftragten Abschleppfahrzeugs für die Bergung nicht ausreichte, wurde ein weiterer Kran, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, durch den Abschlepper um Hilfe gebeten. Mit Hilfe beider Kräne konnte das Fahrzeug schließlich aus dem Bachlauf geborgen werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

