LPI-EF: Mit fast 3,3 Promille auf dem Fahrrad

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen kam es in Erfurt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 29 und 30 Jahren. Sie waren gemeinsam in einem BMW unterwegs gewesen, wobei der 29-Jährige betrunken am Steuer saß. Während der Fahrt kam es zum Streit über den Alkoholkonsum, woraufhin der Fahrer anhielt, eine Glasflasche zerschlug und seinen Beifahrer bedrohte. Anschließend gerieten beide in eine ...

mehr