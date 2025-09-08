Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mit fast 3,3 Promille auf dem Fahrrad
Erfurt (ots)
Am Sonntagabend stoppte die Polizei in Erfurt einen alkoholisierten Radfahrer. Der 37-Jährige war gegen 18:00 Uhr in der Magdeburger Allee unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Ein Atemalkoholtest ergab fast 3,3 Promille. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen und musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SE)
