Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mehrfach attackiert - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (5. Dezember) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Dabei wurde einer der Beteiligten verletzt. Bundespolizisten trennten diese voneinander.

Gegen 9:10 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung informiert. Die Beamten begaben sich unverzüglich in Richtung Vorplatz und nahmen dabei bereits zwei lautstark artikulierende Männer fest. Die Einsatzkräfte trennten diese voneinander. Der 43-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit mit dem Deutschen (49) gekommen sei. Plötzlich habe der Mann ihn angegriffen und ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 49-Jährige äußerte, dass er von dem Dortmunder (43) angesprochen wurde und sich dadurch beleidigt gefühlt habe. Daraufhin sei er auf den Deutschen zugegangen, dieser habe ihn dann jedoch getreten. Aus diesem Grund habe er sich gewehrt und ihn geschlagen.

Die Uniformierten führten die beiden Männer zur Bundespolizeiwache. Zudem werteten sie die Videoaufnahmen der Kameraüberwachung aus. Dabei ist deutlich zu erkennen, wie der 49-Jährige dem Geschädigten mindestens 25-mal ins Gesicht und gegen den Kopf schlägt. Ein Tritt von hinten gegen die Beine führt schließlich dazu, dass der 43-Jährige eine Treppe herunterstolpert. Der Verletzte klagte über Schmerzen im Kopfbereich und des Kiefers. Ein Rettungswagen brachte diesen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

