Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Apotheke und Wohnung in Kindelbrück

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagmittag und Sonntagabend mit Gewalt Zutritt zu einer Apotheke in Kindelbrück. Die Einbrecher warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. In der Apotheke öffneten sie mehrere Schränke sowie einen Tresor und stahlen daraus Betäubungsmittel im Wert von knapp 1.000 Euro sowie etwa 200 Euro Bargeld. In der darüber liegenden Wohnung wurden ebenfalls Schränke durchwühlt, gestohlen wurde dort jedoch nichts. An der beschädigten Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell