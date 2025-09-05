Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei nimmt Mann wegen Diebstahl aus geparktem Auto fest - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Mann, der sich unbefugt in einem geparkten Auto im Andreas-Hofer-Weg aufhielt und meldete dies um 00:30 Uhr der Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord konnte den Verdächtigen nur kurze Zeit später unweit des Tatorts vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Mannes und seines Rucksacks konnten fünf Sonnenbrillen unterschiedlicher Marken, ein schwarzes Brillenetui, ein neuwertiger und unbenutzter Wasserkocher, ein Parfüm im Originalkarton sowie eine ARAL-Tankkarte aufgefunden werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tankkarte aus einem Auto, das im Husarenweg geparkt war, gestohlen wurde. Es besteht der Verdacht, dass auch die anderen beim Tatverdächtigen aufgefundenen Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen wurden. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere, wenn ihre geparkten Fahrzeuge durchwühlt wurden oder Gegenstände daraus fehlen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden. Ob der Mann auch aus dem Auto im Andreas-Hofer-Weg etwas stahl und wie er in das Fahrzeug gelangte, ist bislang unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

