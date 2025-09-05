Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 61-jähriger Lkw-Fahrer mit Pfefferspray attackiert - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde im Stadtteil Kirchheim ein 61-jähriger Lastwagenfahrer von einem unbekannten Fahrradfahrer mit Pfefferspray attackiert und beleidigt.

Der 61-Jährige war mit seinem Lastwagen auf dem Leimer Weg unterwegs. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste er anhalten. Ein unbekannter Mann fuhr daraufhin mit seinem Fahrrad zwischen den haltenden Fahrzeugen hindurch und echauffierte sich über die Engstelle und schlug beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel des Lastwagens. Der Spiegel klappte dadurch ein, wurde jedoch nicht beschädigt. Der 61-Jährige folgte dem Unbekannten und stellte ihn zur Rede. Dabei sprühte ihm der Unbekannte zunächst mehrmals mit Pfefferspray ins Gesicht und schlug auch mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Zudem beleidigte er den 51-Jährigen mit unflätigen Worten der Gossensprache.

Der Lastwagenfahrer erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht, die von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Unterdessen flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Leimen. Er wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 25 bis 30 Jahre alt - Dunkel gekleidet

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell