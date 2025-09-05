PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter oder eine Täterin ein mittels Kettenschloss gesichertes Fahrrad. Das Fahrrad (Gravel-Bike) war auf dem Windeckplatz in der Hauptstraße abgestellt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat nun die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täterin geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

