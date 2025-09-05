PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Drei Fahrzeuge nach Auffahrunfall beschädigt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 64-jähriger Sattelzugfahrer die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Walldorf der BAB 6 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund einer Vollbremsung des vor ihm fahrenden Sattelzugs bremste der 64-Jährige sein Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand ab. Vermutlich aufgrund des mangelnden Sicherheitsabstands fuhr ein nachfolgender, ebenfalls 64-jähriger Sattelzugfahrer dem stehenden Lkw hinten auf. Einem 28-jährigen Ford-Fahrer war es ebenfalls nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen, und kollidierte mit dem Lkw. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, werden die weiteren Unfallermittlungen geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

