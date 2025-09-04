POL-MA: Mannheim: Diebstahl auf Baustelle - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh Arbeitsgeräte aus einem Baucontainer einer Baustelle an der Geschwister-Grünbaum-Straße. Bislang ist unklar, wie die Täterschaft in den Baucontainer gelangte und aus diesem Arbeitsmaschinen und Bildschirme im Wert von mehreren Tausend Euro stahl.
Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.
