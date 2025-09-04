PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil er einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen hatte, kam es am frühen Mittwochnachmittag in Hirschberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Eine 51-jährige Frau befuhr kurz nach 13 Uhr den Verbindungsweg von der L 541 in Richtung der dortigen Aussiedlerhöfe. Beim Einbiegen in die Lobdengaustraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lastwagens und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 12:02

    POL-MA: Heidelberg/BAB 5: Angebliche Heilmittel entpuppten sich als Betäubungsmittel

    Heidekberg (ots) - Einer Streife der Autobahnpolizei Mannheim fiel am Mittwoch der Fahrer eines Skoda auf, da er während der Fahrt auf der Autobahn telefonierte. Der 41-Jährige, der auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Heidelberg und Dossenheim unterwegs gewesen war, wurde gegen 13:45 Uhr aus dem Verkehr geleitet und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:46

    POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt - 10.000 Euro Schaden

    Mannheim (ots) - Weil der das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im Stadtteil Neuostheim einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der junge Mann verwechselte beim Befahren des Parkplatzes am Friedensplatz mit seinem Mini das Gaspedal mit der Bremse und stieß daher frontal mit einem Baum zusammen. Der Mini wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren