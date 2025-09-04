Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil er einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen hatte, kam es am frühen Mittwochnachmittag in Hirschberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Eine 51-jährige Frau befuhr kurz nach 13 Uhr den Verbindungsweg von der L 541 in Richtung der dortigen Aussiedlerhöfe. Beim Einbiegen in die Lobdengaustraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Lastwagens und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

