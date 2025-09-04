Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gas mit Bremse verwechselt - 10.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Weil der das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, verursachte ein 18-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im Stadtteil Neuostheim einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Der junge Mann verwechselte beim Befahren des Parkplatzes am Friedensplatz mit seinem Mini das Gaspedal mit der Bremse und stieß daher frontal mit einem Baum zusammen. Der Mini wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell