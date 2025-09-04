PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mann schlägt auf 30-Jährigen ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr ein 30-Jähriger mit seiner weiblichen Begleitung im Bereich der Altwieslocher Straße zu Fuß auf den Nachhauseweg befand, lief ein unbekannter Mann zielgerichtet und in aggressiver Haltung auf die beiden zu. Nachdem der Unbekannte beiden vorwarf, über ihn gelacht zu haben, schubste der Mann den 30-Jährigen. Der 30-Jährige reagiert ebenfalls mit einem Stoß gegen den Oberkörper des Unbekannten, als dieser plötzlich ausholte und dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Täter entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 18-28 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, dunkle Haare

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

