PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 36-jährige BMW-Fahrerin um 08:50 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Nadlerstraße. Als die BMW-Fahrerin beabsichtigte, nach links in die August-Neuhaus-Straße einzubiegen, querte eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Fahrbahn. Hierbei fuhr diese vom gegenüberliegenden Gehweg aus diagonal über die Einmündung hinweg, als sie schießlich mit dem BMW zusammenstieß. Nachdem sich die 36-Jährige nach dem Gesundheitszustand der unbekannten Radfahrerin erkundigt hatte, stieg diese wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Radfahrerin konnte wie folgt beschrieben werden:

   -weiblich, ca. 18-19 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, sie
trug eine schwarze Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Radfahrerin geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:51

    POL-MA: Mannheim: Unfall auf Kreuzung

    Mannheim (ots) - Am Dienstag fuhr ein 45-Jähriger mit einem Citroen und Anhänger auf der Kalthorststraße in Richtung Sportplatz. An der Kreuzung zur Straße Riedlach hielt der Fahrer gegen 20 Uhr, da sich von rechts ein bevorrechtigter Seat näherte. Nach aktuellem Ermittlungsstand rutschte der 45-Jährige unabsichtlich von der Kupplung, woraufhin sein Fahrzeug einen ruckartigen Satz nach vorne machte und mit dem ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:40

    POL-MA: Mannheim: Fußgängerin bei Unfall verletzt, PM Nr. 2

    Mannheim (ots) - Am Mittwoch gegen 07:50 Uhr beabsichtigte eine 40-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt am Friedrichsring von der Straßenseite Q 7 in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Rosengarten" zu überqueren. Eine 54-jährige VW-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht den Friedrichsring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Beim Überqueren der Straße, missachtete die 40-Jährige das Rotlicht für ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 12:38

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pedelec

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto am Dienstagabend im Stadtteil Sandhofen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein 40-jähriger Mann war kurz vor 22 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Priebuser Straße von der Bürstadter Straße kommend in Richtung des Haupttors einer dortigen Firma unterwegs. Als er die Altdammer Straße überqueren wollte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren