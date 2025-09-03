Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Radfahrerin verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 36-jährige BMW-Fahrerin um 08:50 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Nadlerstraße. Als die BMW-Fahrerin beabsichtigte, nach links in die August-Neuhaus-Straße einzubiegen, querte eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Fahrbahn. Hierbei fuhr diese vom gegenüberliegenden Gehweg aus diagonal über die Einmündung hinweg, als sie schießlich mit dem BMW zusammenstieß. Nachdem sich die 36-Jährige nach dem Gesundheitszustand der unbekannten Radfahrerin erkundigt hatte, stieg diese wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Radfahrerin konnte wie folgt beschrieben werden:

-weiblich, ca. 18-19 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild, sie trug eine schwarze Jeans sowie ein schwarzes T-Shirt.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Radfahrerin geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 / 288-0 zu melden.

