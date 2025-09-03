PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pedelec

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto am Dienstagabend im Stadtteil Sandhofen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ein 40-jähriger Mann war kurz vor 22 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Priebuser Straße von der Bürstadter Straße kommend in Richtung des Haupttors einer dortigen Firma unterwegs. Als er die Altdammer Straße überqueren wollte, übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 61-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Priebuser Straße fuhr, und fuhr diesem in die Fahrerseite.

Der 40-Jährige wurde vom Werkssanitäter der Firma untersucht, war aber unverletzt geblieben.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:46

    POL-MA: Heidelberg: Unbekannte beschädigen Gewächshaus - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen mutmaßlich mehrere Personen in ein Ausstellungsgewächshaus vor einem Garten-Center an der Eppelheimer Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge holten sich die Unbekannten vier Stühle, die zu einer nahegelegenen Bäckereifiliale gehörten und stellten diese in das nicht verschlossene Gewächshaus. Dort ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:45

    POL-MA: Heidelberg: Dieb trägt gestohlenes Fahrrad davon - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Ein 27-Jähriger bemerkte am Dienstag gegen 23 Uhr einen Mann, der mit einem Fahrrad auf den Schultern die Rathausstraße entlanglief. Ihm fiel auf, dass das Hinterrad mit einem Kettenschloss am Rahmen gesichert war, weshalb er den Unbekannten ansprach. Jener legte das Fahrrad zu Boden und rannte in Richtung Rohrbach-Markt davon. Die Polizei fahndete ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:26

    POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Auto - Täter festgenommen

    Mannheim (ots) - Ein 32-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt festgenommen, nachdem er versucht hatte, in ein geparktes Auto einzubrechen. Kurz nach zwei Uhr beobachtete eine Polizeistreife, die mit einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs war, den 32-Jährigen im Quadrat N 7 dabei, wie er gerade an einem am Fahrbahnrand abgestellten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren