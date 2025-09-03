Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pedelec

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto am Dienstagabend im Stadtteil Sandhofen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Ein 40-jähriger Mann war kurz vor 22 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Priebuser Straße von der Bürstadter Straße kommend in Richtung des Haupttors einer dortigen Firma unterwegs. Als er die Altdammer Straße überqueren wollte, übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 61-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Priebuser Straße fuhr, und fuhr diesem in die Fahrerseite.

Der 40-Jährige wurde vom Werkssanitäter der Firma untersucht, war aber unverletzt geblieben.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell