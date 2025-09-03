Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dieb trägt gestohlenes Fahrrad davon - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Ein 27-Jähriger bemerkte am Dienstag gegen 23 Uhr einen Mann, der mit einem Fahrrad auf den Schultern die Rathausstraße entlanglief. Ihm fiel auf, dass das Hinterrad mit einem Kettenschloss am Rahmen gesichert war, weshalb er den Unbekannten ansprach. Jener legte das Fahrrad zu Boden und rannte in Richtung Rohrbach-Markt davon. Die Polizei fahndete nach dem Dieb und stellte das Fahrrad sicher. Am Dienstagmorgen meldete sich die Besitzerin beim Polizeirevier, um den Diebstahl zu melden. Der Tatverdächtige wird als etwa 185 cm groß, korpulent und heller Haut beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell