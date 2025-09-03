Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Auto - Täter festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochmorgen in der Mannheimer Innenstadt festgenommen, nachdem er versucht hatte, in ein geparktes Auto einzubrechen.

Kurz nach zwei Uhr beobachtete eine Polizeistreife, die mit einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs war, den 32-Jährigen im Quadrat N 7 dabei, wie er gerade an einem am Fahrbahnrand abgestellten VW die hintere Seitenscheibe herunterschob und ins Fahrzeuginnere griff. Der Mann konnten von den Beamten noch vor Beendigung der Tat am Fahrzeug festgenommen werden.

Der 32-jährige Täter wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aus einem Auto im besonders schweren Fall eingeleitet. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

