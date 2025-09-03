Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei LKW, Pressemitteilung Nr. 2

Walldorf/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6109643) ereignete sich am frühen Mittwochmorgen gegen 02:05 Uhr auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem Autobahnkreuz Walldorf, in Richtung Karlsruhe ein Auffahrunfall, bei dem ein 57-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr der 57-Jährige mit seinem Lkw samt Anhänger, beladen mit Gefahrgut, die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, als dieser aus bislang unbekannter Ursache wahrscheinlich ungebremst auf das Ende eines Staus auffuhr. Hierbei fuhr der 57-Jährige einer 38-jährigen Lkw-Fahrerin hinten auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerkabine des 57-Jährigen komplett eingedrückt, wodurch sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Der Sattelauflieger der 38-Jährigen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, weshalb das Fahrzeug auf den nächstgelegenen Parkplatz abgestellt wurde. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Die 38-Jährige sowie ihr 38 Jahre alter Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Lkw des 57-Jährigen musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 55.000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs-, Reinigungs- und Aufräumarbeiten musste die Richtungsfahrbahn bis ca. 04 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde anschließend über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 05:50 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, hat die weiteren Unfallermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.

