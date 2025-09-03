Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrzeugbrand in der Boveriestraße gelöscht, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6109631, kam es am 02.09.2025 um 22:45 Uhr in Mannheim Käfertal in der Boveriestraße/Oskar-vom-Miller-Straße zu einem Fahrzeugbrand. Wie mittlerweile bekannt wurde, handelte es sich um ein Fahrzeug zur Personenbeförderung, dass mit einem Fahrgast unterwegs war und verkehrsbedingt warten musste, als ein vorlaufender Passant den Fahrer ansprach und diesem mitteilte, dass es zu einer Rauchentwicklung unter seinem Fahrzeug kommen würde. Die beiden Fahrzeuginsassen verließen daraufhin umgehend den PKW, welcher nur kurze Zeit später in Vollbrand stand. Die Insassen blieben glücklicherweise völlig unverletzt. Der PKW konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch wurde die Fahrbahn und eine unmittelbar daneben befindliche Ampel in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden hierzu kann bislang nicht beziffert werden.

Da das Fahrzeug nahezu komplett ausbrannte, wird von einem Schaden von ca. 20.000,- Euro ausgegangen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Brand beschädigte nur einen kleinen Teil der Straße, weshalb dieser Bereich abgesperrt und der Verkehr daran vorbeigeleitet werden kann. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

