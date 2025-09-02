POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrzeugbrand in der Boveriestraße, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte ein 54-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend im Stadtteil Käfertal. Der Mann befuhr gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Schwalbenstraße in Richtung der Straße Auf dem Sand. Als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte, fuhr er auf den Gehweg. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. ...

