POL-BS: Einbruch in Kiosk - Täter wird durch Polizei festgenommen

Braunschweig (ots) - Bienroder Weg/Freyastraße, 28.02.25, 14:15h Unbekannter onaniert vor Frau auf dem Gehweg Vor einer Woche kam es auf dem Bienroder Weg an der Ecke zur Freyastraße zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Mann. Er stellte sich einer 68-jährigen Braunschweigerin in den Weg und manipulierte vor ihr an seinem Penis. Anschließend spuckte er ihr noch ins Gesicht und entfernte sich in ...

mehr